Турция вновь обвинила Швецию в связи с антитурецкими протестами в Стокгольме

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обвинил Швецию в расизме и ненавистничестве, потому что власти допустили протесты сторонников антиисламистов и курдских группировок в Стокгольме, сообщает в четверг Associated Press (AP).

"На шведских властях лежит вина в допущении этих акций протеста, поскольку они не воспрепятствовали их проведению", - приводит AP слова Чавушоглу.

Глава турецкого МИД подтвердил перенос трехсторонней встречи в Брюсселе по вопросу о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО. Он объяснил это тем, что с учетом ситуации с протестами в Швеции, встреча будет "бессмысленной".

"Мы перенесли встречу, потому что в нынешней ситуации она не принесет никакой пользы", - сказал Чавушоглу.

Во вторник стало известно о том, что Турция на неопределенный срок отложила переговоры со Швецией и Финляндией о вступлении этих стран в НАТО. Этот шаг Анкары стал ответом на недавнее прилюдное сожжение Корана у здания посольства Турции в Швеции.

Президент Турции Реджеп Эрдоган, комментируя инцидент, сказал, что в ответ на субботнюю акцию протеста у стен турецкого посольства в Стокгольме, на которой сожгли Коран, Анкара более не будет поддерживать Швецию на пути в НАТО.

Ранее предполагалось, что в феврале в Брюсселе Турция продолжит переговоры со Швецией и Финляндией о вступлении в НАТО.

Почти все государства-члены НАТО, кроме Турции и Венгрии, подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому совету 5 июля 2022 года. Эти государства присоединятся к НАТО, как только все государства-члены НАТО ратифицируют протоколы о вступлении.