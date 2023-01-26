Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:41

Турция вновь обвинила Швецию в связи с антитурецкими протестами в Стокгольме

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обвинил Швецию в расизме и ненавистничестве, потому что власти допустили протесты сторонников антиисламистов и курдских группировок в Стокгольме, сообщает в четверг Associated Press (AP).

"На шведских властях лежит вина в допущении этих акций протеста, поскольку они не воспрепятствовали их проведению", - приводит AP слова Чавушоглу.

Глава турецкого МИД подтвердил перенос трехсторонней встречи в Брюсселе по вопросу о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО. Он объяснил это тем, что с учетом ситуации с протестами в Швеции, встреча будет "бессмысленной".

"Мы перенесли встречу, потому что в нынешней ситуации она не принесет никакой пользы", - сказал Чавушоглу.

Во вторник стало известно о том, что Турция на неопределенный срок отложила переговоры со Швецией и Финляндией о вступлении этих стран в НАТО. Этот шаг Анкары стал ответом на недавнее прилюдное сожжение Корана у здания посольства Турции в Швеции.

Президент Турции Реджеп Эрдоган, комментируя инцидент, сказал, что в ответ на субботнюю акцию протеста у стен турецкого посольства в Стокгольме, на которой сожгли Коран, Анкара более не будет поддерживать Швецию на пути в НАТО.

Ранее предполагалось, что в феврале в Брюсселе Турция продолжит переговоры со Швецией и Финляндией о вступлении в НАТО.

Почти все государства-члены НАТО, кроме Турции и Венгрии, подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому совету 5 июля 2022 года. Эти государства присоединятся к НАТО, как только все государства-члены НАТО ратифицируют протоколы о вступлении.

Турция Швеция НАТО
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

США ввели санкции в отношении связанных с группой "Вагнер" физлиц и структур

США включили в SDN List Мантурова, Минниханова и еще 15 россиян

США включили в SDN List Мантурова, Минниханова и еще 15 россиян

Рост выручки Mastercard в IV квартале превзошел прогнозы

Рост выручки Mastercard в IV квартале превзошел прогнозы

В Испании военные выясняют, сколько танков Leopard можно снять с консервации для Украины

В Испании военные выясняют, сколько танков Leopard можно снять с консервации для Украины

Девять человек погибли в ходе операции израильской армии на Западном берегу реки Иордан

Девять человек погибли в ходе операции израильской армии на Западном берегу реки Иордан

В Германии планируют передать Украине первую партию Leopard 2 в марте или апреле

Министры обороны стран НАТО проведут совещание в Брюсселе 14-15 февраля

Министры обороны стран НАТО проведут совещание в Брюсселе 14-15 февраля

Узбекистан запланировал начать импорт газа из РФ c 1 марта

Узбекистан запланировал начать импорт газа из РФ c 1 марта

Что случилось этой ночью: четверг, 26 января

Среди обнаруженных у Пенса документов нашли информационные записки для зарубежных поездок

Среди обнаруженных у Пенса документов нашли информационные записки для зарубежных поездок
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });