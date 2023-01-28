В Хельсинки заявили, что продолжат путь в НАТО вместе с Швецией

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Финляндия и Швеция продолжат совместный путь к членству в НАТО, заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.

"У меня сложилось впечатление, что дорога НАТО не закрыта ни для одного из нас", - сказал Хаависто в интервью финским СМИ.

Комментируя приостановку в минувший понедельник трехсторонних переговоров между Финляндией, Швецией и Турцией о ратификации заявок северных стран на членство в НАТО после того, как крайне правый шведский деятель Расмус Палудан сжег в Стокгольме священную книгу мусульман Коран, он отметил: "Конечно, нужно оценить ситуацию. Произошло ли что-то, что в долгосрочной перспективе будет препятствовать прогрессу шведского проекта".

Тогда Хаависто не исключил, что Финляндия может рассмотреть возможность, что Турция не ратифицирует членство Швеции в НАТО и странам придется вступать в альянс разновременно.

В субботу он отметил, что не следует обсуждать вопрос о вступлении Финляндии в НАТО отдельно от Швеции.

Он сообщил, что его контакты с Турцией будут продолжены, несмотря на приостановку трехсторонних переговоров.

Ранее Хаависто не исключил, что Финляндия, Швеция и Турция пытаются договориться о новой трехсторонней встрече после намеченных на середину мая выборов в Турции и до саммита НАТО в июле в Вильнюсе.

На сегодняшний день из 30 стран-членов НАТО членство Швеции и Финляндии в альянсе пока не ратифицировали Турция и Венгрия.

Турция заблокировала процесс вступления, потребовав от скандинавских стран объявить террористическими курдские организации и выдать лиц, обвиняемых в терроризме, а также отменить запреты на поставки оружия Анкаре.