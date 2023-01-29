Что случилось этой ночью: воскресенье, 29 января

Взятие под контроль РФ населенного пункта Благодатное, заявление МИД Швеции о продолжении процесса вступления страны в НАТО, взрыв на складе боеприпасов в Иране

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Пригожин сообщил о взятии под контроль населенного пункта Благодатное. Заявление руководителя ЧВК "Вагнер" распространила его пресс-служба.

- МИД Швеции заявил, что страна продолжает процесс вступления в НАТО. В министерстве отметили, что Турция должна решить, когда она завершит процедуру ратификации членства Швеции в альянсе.

- Взрыв произошел на складе боеприпасов в Иране. По сообщению агентства IRNA со ссылкой на министерство обороны страны, причиной произошедшего стала атака беспилотников.

- Президент Аргентины заявил, что его страна не намерена поставлять оружие Украине. Альберто Фернандес добавил, что Буэнос-Айрес и Латинская Америка не планируют отправлять вооружение и в другие конфликтные зоны.

- В Белоруссии сообщили о 17 тысячах военных ВСУ, размещенных на границе со стороны Украины. Опасения у белорусских пограничников также вызывают летающие в районе границы беспилотники и минирование украинцами приграничной зоны.