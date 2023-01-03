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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:56

Президент Болгарии заявил о представлении в феврале проекта дополнительных поставок газа из Азербайджана в Европу

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Президент Болгарии Румен Радев заявил во вторник, что проект дополнительных поставок азербайджанского природного газа в Европу будет представлен 3 февраля в Баку на встрече министров энергетики стран-участниц проекта "Южный газовый коридор".

Об этом Радев заявил во вторник, принимая в Софии министра энергетики Турции Фатиха Донмеза.

"Это проект, который позволит с минимальными средствами и сразу начать перекачку дополнительных объемов природного газа из Азербайджана в Европу. По инициативе Болгарии к этому проекту присоединились Румыния, Венгрия, Словакия и Австрия", - сказал Радев, слова которого приводит "Болгарское национальное радио".

В свою очередь Донмез отметил возможности для расширения сотрудничества между Болгарией и Турцией: "Турция, учитывая ее географическое положение и имеющуюся в ее распоряжении инфраструктуру, готова оказать содействие в поставке газа, будь то из региона Каспийского моря, Ближнего Востока и Восточного Средиземноморья".

Поставки азербайджанского газа в Европу начались 31 декабря 2020 года.

Азербайджан Болгария Европа
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