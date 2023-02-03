В Еврокомиссии отметили рост поставок газа из Азербайджана в ЕС на 40% в 2022 году

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - В 2022 году поставки газа из Азербайджана в Евросоюз увеличились на 40%, сказала еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон. Она добавила, что в ЕС рассчитывают на долгосрочное сотрудничество с Азербайджаном в энергетическом секторе.

Днем ранее, отправляясь в Баку, она отметила роль "Южного газового коридора" (ЮГК) в обеспечении энергоснабжения стран ЕС и преодолении энергетического кризиса.

"Это долгосрочное сотрудничество (в сфере энергетики - ИФ). Роль Южного газового коридора в обеспечении энергобезопасности Европы и в стабильности газоснабжения немалая. Хотим продолжить наше сотрудничество", - сказала Симсон на совместной пресс-конференции с министром энергетики Азербайджана Пярвизом Шахбазовым.

Она также сообщила, что в 2022 году ЕС столкнулся с энергетическим кризисом, с сильным ростом цен на энергоресурсы после начала боевых действий на Украине, а также с прекращением поставок российского газа.

"Именно в такой момент Азербайджан пришел нам на помощь, мы также успешно увеличили объёмы закупок СПГ. Поставки газа из Азербайджана увеличились на 40%", - отметила она.

Симсон добавила, что теперь планируется удвоение к 2027 году объема поставок газа из Азербайджана - до 20 млрд кубометров. "Для этого нам надо провести определённые работы и внутри Европы и вложить инвестиции в создание интерконнекторов. (...) Все участники заседания Консультативного совета по проекту Южный газовый коридор (в пятницу - ИФ) выразили решительную позицию о том, что это расширение будет", - подчеркнула еврокомиссар.

Симсон добавила, что ЕС "обращает свое внимание" и на Транскаспийский газопровод.

"Вместе с тем, мы бы хотели сотрудничать с Азербайджаном не только в сфере газоснабжения, но зеленой энергии (энергии ветра и солнца) и сокращения парниковых газов",- сказала она.

По словам Симсон, ЕС поддерживает реформы Азербайджана в сфере возобновляемых источников энергии и считает, что это имеются хорошие перспективы для долгосрочного сотрудничества в этой сфере.

"ЕС заинтересован в расширении взаимоотношений с Азербайджаном в сфере природного газа, "зеленой" энергии, в то же время, высоко оценивая сотрудничество с Азербайджаном, касающееся электроэнергии, изучает его и готово к (взаимодействию - ИФ) в этом направлении", - сказала Симсон ранее на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Президент в свою очередь напомнил, что согласно документу о стратегическом партнерстве в сфере энергетики, подписанному между ЕС и Азербайджаном, Баку намерен к 2027 году увеличить добычу газа. Он также отметил возможность выхода на новые рынки в Европе через интерконнекторы, созданные между странами ЕС.

Алиев 29 мая 2018 года запустил Южный газовый коридор. Первоначально стоимость проекта оценивалась в $45 млрд, но реализация проекта обошлась в $33 млрд. Основными компонентами ЮГК являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс-Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и юг Италии.

С учетом увеличения спроса на азербайджанский газ планируется расширение ЮГК за счет увеличение мощностей газопроводов TANAP и TAP для поставок в Европу минимум 20 млрд кубометров газа к 2027 году.

Азербайджан начал экспорт газа в Европу 31 декабря 2020 года. Сейчас в ЕС азербайджанский газ покупают Италия, Греция, Болгария и Румыния. При этом имеется еще группа стран, которые хотят покупать газ у Азербайджана.

В 2022 году Азербайджан увеличил экспорт газа на 18% - до 22,3 млрд кубометров. При этом экспорт азербайджанского газа в Европу составил 11,4 млрд кубометров (рост на 39% по сравнению с показателем 2021г - ИФ) или 51% всех поставок из Азербайджана.

Азербайджан в 2021 году поставил в Европу 8,1 млрд кубометров газа, в 2022 году поставки увеличились до 11,4 млрд кубометров.