Франция и Австралия намерены совместно производить артиллерийские снаряды для Украины

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Франция и Австралия намерены совместно наладить масштабное производство артиллерийских снарядов для Украины, сообщают в понедельник французские СМИ со ссылкой на совместное заявление министров обороны двух стран.

"Я рад сообщить, что Австралия и Франция работают вместе для поставок 155-милиметровых снарядов на Украину", - сказал австралийский министр Ричард Марлз.

Отмечается, что производство боеприпасов будет осуществляться французской компанией Nexter вместе с австралийскими производителями.

Ожидается, что первые снаряды будут поставлены уже в первом квартале этого года.

По словам Марлза, цель совместного проекта Франции и Австралии - обеспечить непрерывную поставку боеприпасов на Украину в течение продолжительного времени.

Французские СМИ отмечают, что объявление о таком сотрудничестве, вероятно, демонстрирует тот факт, что страны смогли преодолеть напряженность в отношениях, которая возникла после разногласий из-за подлодок.

В сентябре 2021 года США, Австралия и Великобритания объявили о создании нового трехстороннего партнерства в области безопасности - AUKUS. Первой крупной инициативой в рамках этого партнерства стало объявление о строительстве атомных подводных лодок для Австралии. Из-за этого Канберра отказалась от контракта на строительство подлодок с французской компанией Naval Group на сумму, по различным данным, от $60 млрд до $90 млрд. Данное решение вызвало резко негативную реакцию Франции.