Франция поставит Украине 12 самоходных артиллерийских установок Caesar

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Французский министр вооруженных сил Себастьян Лекорню объявил во вторник, что Франция поставит Украине 12 самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar 155 мм в дополнение к ранее предоставленным Киеву 18 САУ, передает радиостанция Europe 1.

Эти поставки будут "профинансированы в рамках учрежденного Францией фонда поддержки в 200 млн евро", пояснил министр на пресс-конференции.

По его словам, 12 самоходных гаубиц будут поставлены "в ближайшие недели".

В свою очередь, газета Ouest-France сообщает, что Франция также умножит усилия по подготовке украинских военнослужащих. До лета около 2000 солдат с Украины пройдут обучение на французской территории.

Помимо этого, Париж направит в Польшу 150 французских инструкторов в помощь по подготовке 600 украинских солдат в месяц.