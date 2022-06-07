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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:23

Россиянка Софья Сапега отправлена в гомельскую колонию

Россиянка Софья Сапега отправлена в гомельскую колонию
Софья Сапега (слева) с адвокатом во время оглашения приговора в Гродненском областном суде
Фото: Леонид Щеглов/ТАСС

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Осужденная в Белоруссии гражданка РФ Софья Сапега начала отбывать наказание в гомельской женской колонии №4, сообщили в не зарегистрированном в Белоруссии правозащитном центре "Весна" во вторник.

Сапегу приговорили к шести годам колонии. Она признана виновной в умышленных действиях, направленных на возбуждение социальной вражды, розни по признаку иной социальной принадлежности, в незаконных сборе и распространении сведений о частной жизни человека без его согласия.

Сапега - студентка Европейского гуманитарного университета, действующего в Вильнюсе (Литва), гражданка РФ. 23 мая 2021 года она возвращалась с отдыха в Греции с оппозиционным белорусским журналистом Романом Протасевичем. Белорусские власти под предлогом полученной информации о возможности теракта на борту лайнера вынудили сесть в Минске самолет авиакомпании Ryanair, на борту которого находились Сапега и Протасевич, после чего они были задержаны.

Девушка в опубликованном видео, снятом сотрудниками правоохранительных органов после задержания, призналась, что редактировала телеграм-канал о белорусских силовиках "Черная книга Беларуси". Она содержалась в СИЗО КГБ Белоруссии, 24 июня была переведена под домашний арест.

В прокуратуре утверждали, что Сапега выполнила свои обязательства по договору о сотрудничестве и приняла меры по "возвращению доходов, полученных преступным путем". Девушка также написала прошение о помиловании на имя президента Белоруссии Александра Лукашенко.

3 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает возможной передачу Сапеги России.

"Жалко девчонку. Надо вопрос этот решать… Она же россиянка… У нас есть практика. Мы можем российского гражданина передать в Россию. Пусть она там отбывает срок. Или они что хотят, там делают. Думаю, для нее наука большая", - сказал президент Белоруссии.

Белоруссия София Сапега
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