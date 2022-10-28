В ООН готовы поддержать расследование биолабораторий на Украине, если Совбез его инициирует

РФ рассчитывает на оперативное принятие резолюции по расследованию

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Постпред РФ при ООН Василий Небензя выразил надежду, что российский проект резолюции Совета Безопасности Организации о создании комиссии для расследования деятельности биолабораторий США на Украине согласуют и примут оперативно.

"Мы представили проект резолюции СБ ООН (...). Сейчас идет его обсуждение на экспертном уровне, рассчитываем на его оперативное согласование и принятие", - сказал Небензя, выступая на созванном по инициативе РФ заседании Совета.

Небензя напомнил, что в июне Москва направила Вашингтону и Киеву "памятные записки с перечислением конкретных вопросов в отношении выполнения ими положений статей I и IV Конвенции (о запрещении биологического и токсичного оружия - ИФ), просьбой об исчерпывающих ответах на них.

"Однако Вашингтон и Киев не представили необходимые пояснения и не приняли незамедлительные меры по исправлению сложившейся ситуации", - заявил российский постпред.

В свою очередь заместитель высокого представителя ООН по вопросам разоружения Адебей Эбо в ходе выступления уведомила членов Совбеза о получении жалобы РФ и заявила, что Организации "ничего не известно о каких-либо программах по созданию биологического оружия".

"У ООН в настоящее время нет ни мандата, ни технических или операционных возможностей для проверки этой информации. Если СБ инициирует расследование, офис ООН по вопросам разоружения готов оказать ему поддержку", - подчеркнула Эбо.

Зампостпреда КНР при ООН Гэн Шуан, выступая на заседании, отметил, что опубликованная в жалобе РФ информация о военно-биологической деятельности "заслуживает соответствующей реакции вовлеченных сторон".

Ранее Россия направила Совету Безопасности и генсекретарю ООН жалобу с заявлением о деятельности биологических лабораторий США на Украине, а также распространила проект резолюции, согласно которому СБ ООН "постановляет сформировать комиссию в составе всех членов Совета Безопасности, чтобы расследовать представленные в жалобе РФ претензии к США и Украине, касающиеся соблюдения обязательств по Конвенции в контексте деятельности биологических лабораторий на украинской территории".