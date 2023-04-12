Совет Федерации утвердил доклад о работе биолабораторий США на Украине

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Совет Федерации утвердил итоговый доклад комиссии по парламентскому расследованию деятельности биолабораторий США на Украине.

"Главный вывод: Соединенные Штаты поддерживают и развивают способность создавать компоненты биологического оружия и, в случае необходимости, производить и применять его за пределами национальной территории. Это означает, что военно-биологические программы США на территории третьих стран представляют собой непосредственную угрозу для безопасности России и других государств", - заявил вице-спикер палаты Константин Косачев, представляя доклад.

По мнению комиссии, "в целях исследования новых возможностей в биологической сфере, имеющих очевидное двойное, а значит и военное назначение, США разместили за рубежом около 400 биолабораторий, значительная часть которых находится в непосредственной близости от российских границ, прежде всего на территории Украины".

Как сказал Косачев, комиссия пришла к выводу, что действия США в сфере глобальной биологической безопасности нарушают основополагающие положения Конвенции о запрете биооружия.

По его словам, комиссия подготовила ряд предложений в сфере биобезопасности России - активизировать работу по снижению технологический зависимости России от иностранных фармпроизводителей, уделить повышенное внимание изучению современных и перспективных достижений науки и технологий, расширить сотрудничество с партнерами и союзниками в сфере обеспечения глобальной биобезопасности.

11 апреля доклад утвердила Госдума.

США отвергают обвинения со стороны России в разработке биологического оружия.