Анкара готова рассмотреть заявку Финляндии в НАТО более позитивно, чем Швеции

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Турция готова рассмотреть заявку Финляндии о вступлении в НАТО отдельно от заявки Швеции и более позитивно, заявил на пресс-конференции в Таллине глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

"Финляндия и Швеция, если они того пожелают, должны разделить заявки. Если заявки будут разделены, мы оценим Финляндию отдельно и более позитивно, - пообещал он. - Ситуация в Финляндии проще, так как Швеция не выполнила свои обязательства".

Министр сказал, что понимает проблемы безопасности Эстонии, а также Финляндии и Швеции. По его словам, НАТО сталкивается с двумя угрозами: Россией и терроризмом.

"Турция ожидает, что другие члены НАТО, а также Финляндия и Швеция также поймут проблемы безопасности Турции", - добавил он.

Страны НАТО 5 июля 2022 года подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу. Процедура присоединения завершится, как только все страны-участницы НАТО ратифицируют эти протоколы. Пока этого не сделали Турция и Венгрия. В Венгрии пообещали заняться ратификацией протоколов в феврале.

Турция заблокировала процесс вступления, потребовав от обеих северных стран объявить террористическими курдские организации и выдать лиц, обвиняемых в терроризме, а также отменить запреты на поставки оружия Анкаре. Ситуацию осложнил недавний инцидент в Швеции, когда радикально настроенный датчанин сжег Коран.