Финляндия не отказывается от одновременного вступления с Швецией в НАТО

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Недавнее заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана не меняет подхода Финляндии, которая намерена вступить в НАТО одновременно с Швецией, заявил газете Helsingin Sanomat президент Финляндии Саули Ниинстё.

"Сейчас не время исходить из комментариев, в которых говорится "возможно" и излагаются различные предположения. ...Мы по-прежнему будем продолжать нашу линию", - сказал он, отвечая на вопрос, продолжит ли Финляндия "идти нога в ногу" со Швецией в вопросе членства в НАТО и почему это так важно.

После заявления Эрдогана в воскресенье вечером Финляндия "немедленно" вступила в контакт с Турцией как по линии администрации президента, так и Министерства иностранных дел, сказал Ниинистё и добавил, что пока он больше не намерен комментировать ситуацию.

Комментируя важность одновременного вступления его страны и Швеции в НАТО, президент Финляндии отметил: "Я несколько раз говорил, что вступление вместе со Швецией - это не только наличие в НАТО хорошего друга. На мой взгляд, часть выгоды, которую Финляндия получит как член НАТО, исходит из того факта, что Швеция также станет членом НАТО. Часть, не определяющая часть, но тем не менее часть, которую следует учитывать".

По словам Ниинистё, будучи членами НАТО, Финляндия и Швеция могут пойти гораздо дальше, чем в настоящее время, в совместном оборонном планировании и развитии общих оборонных структур.

В твиттере президент сообщил, что обсудил ситуацию с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Эрдоган 29 января заявил, что Турция может ратифицировать членство Финляндии в НАТО отдельно от Швеции, "если Финляндия не совершит ту же ошибку, что и Швеция".

Ранее турецкая сторона на неопределенный срок отложила переговоры со Швецией и Финляндией о вступлении этих стран в НАТО после скандала с сожжением Корана шведским экстремистом.

Протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО подписали все страны-участницы альянса, кроме Турции и Венгрии. Турция в обмен на свое согласие требует, чтобы обе страны не участвовали в оружейном эмбарго против нее, чтобы они не помогали тем, кого в Анкаре считают террористами, и чтобы они выдавали Турции подозреваемых в терроризме.