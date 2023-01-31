Венгрия в феврале рассмотрит протокол о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Венгерский парламент намерен ратифицировать протокол о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО в феврале, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. При этом он заверил, что Будапешт не собирается давить на Анкару в принятии решения по этому вопросу.

Турция и Венгрия остаются единственными участницами НАТО, которые еще не ратифицировали этот протокол. В Венгрии ранее эту задержку объясняли тем, что парламент страны возобновит работу 20 февраля, а до того ратификации не будет.

"Мы поддерживаем расширение НАТО, и в повестке заседания нашего парламента в феврале числится процесс ратификации (вступления Швеции и Финляндии в НАТО - ИФ). Мы намерены обсудить этот вопрос и решить его в парламенте", - заявил Сийярто на пресс-конференции с главой турецкого МИД Мевлютом Чавушоглу.

"Мы не можем давить на Турцию, чтобы она ускорила этот процесс, это не в моей компетенции, и мы не преподаем друг другу уроки в вопросах международной политики. Это выбор Турции", - добавил он.

Государства-участники НАТО подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому совету 5 июля 2022 года. Процедура вступления в альянс завершится, как только все страны-участницы ратифицируют протоколы о вступлении.

Турция заблокировала процесс вступления, потребовав от обеих северных стран объявить террористическими курдские организации и выдать лиц, обвиняемых в терроризме, а также отменить запреты на поставки оружия Анкаре.