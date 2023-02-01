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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:57

Начало работ по проектированию АЭС в Казахстане запланировали на 2023 год

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Казахстан должен определиться с технологией для строительства АЭС и приступить к ее проектированию в 2023 году, сообщил вице-премьер республики Роман Скляр.

"Министерству в текущем году необходимо окончательно определиться с технологиями строительства АЭС и приступить к ее базовому проектированию", - сказал Скляр на коллегии министерства энергетики Казахстана в среду в Астане.

Ранее премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов сообщил журналистам, что Казахстан совместно с "Росатомом" реализует дорожную карту по подготовке строительства АЭС в Казахстане.

Министр энергетики Болат Акчулаков сообщал, что в 2023 году в правительстве определятся с поставщиком технологии для АЭС. По оценке госфонда "Самрук-Казына", "Росатом" имеет ряд технологических преимуществ.

Проект по строительству АЭС в Казахстане планируется реализовать международным пулом инвесторов. Строительство предполагается в районе поселка Улкен в Алматинской области. По данным Минэнерго, работы могут занять до 10 лет, стоимость одного энергоблока в среднем составляет $5 млрд. В прогнозном энергобалансе страны до 2035 года в качестве одного из вариантов рассматривается ввод в эксплуатацию АЭС суммарной мощностью 2,4 ГВт.

Казахстан Роман Скляр Росатом
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