Начало работ по проектированию АЭС в Казахстане запланировали на 2023 год

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Казахстан должен определиться с технологией для строительства АЭС и приступить к ее проектированию в 2023 году, сообщил вице-премьер республики Роман Скляр.

"Министерству в текущем году необходимо окончательно определиться с технологиями строительства АЭС и приступить к ее базовому проектированию", - сказал Скляр на коллегии министерства энергетики Казахстана в среду в Астане.

Ранее премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов сообщил журналистам, что Казахстан совместно с "Росатомом" реализует дорожную карту по подготовке строительства АЭС в Казахстане.

Министр энергетики Болат Акчулаков сообщал, что в 2023 году в правительстве определятся с поставщиком технологии для АЭС. По оценке госфонда "Самрук-Казына", "Росатом" имеет ряд технологических преимуществ.