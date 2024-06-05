Казахстан рассчитывает потратить на строительство АЭС $10-12 млрд

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Казахстан, в случае одобрения на общенациональном референдуме вопроса о возведении атомной электростанции, рассчитывает потратить на строительство объекта $10-12 млрд, говорится в консультативном документе к проекту закона "Об использовании альтернативных источников энергии".

Согласно документу, если строительство АЭС одобрят избиратели, ее должны построить до 2035 года на средства из бюджета республики.

Документ опубликован 5 июня и будет находиться на стадии общественных обсуждений до 27 июля 2024 года.

В сентябре 2023 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил провести общенациональный референдум по вопросу строительства в стране атомной электростанции. По его мнению, Казахстан, будучи одним из крупнейших производителей урана в мире, должен иметь собственную атомную генерацию.

По итогам ранее проведенных исследований была выбрана территория села Улкен в Алма-атинской области в качестве наиболее предпочтительного района строительства АЭС. Для охлаждения станции будет использоваться вода озера Балхаш.

Проект по строительству АЭС в Казахстане планируется реализовать международным пулом инвесторов. По данным Минэнерго страны, работы могут занять до 10 лет.