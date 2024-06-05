Поиск
СюжетПМЭФ-2024

Казахстан рассчитывает потратить на строительство АЭС $10-12 млрд

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Казахстан, в случае одобрения на общенациональном референдуме вопроса о возведении атомной электростанции, рассчитывает потратить на строительство объекта $10-12 млрд, говорится в консультативном документе к проекту закона "Об использовании альтернативных источников энергии".

Согласно документу, если строительство АЭС одобрят избиратели, ее должны построить до 2035 года на средства из бюджета республики.

Документ опубликован 5 июня и будет находиться на стадии общественных обсуждений до 27 июля 2024 года.

В сентябре 2023 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил провести общенациональный референдум по вопросу строительства в стране атомной электростанции. По его мнению, Казахстан, будучи одним из крупнейших производителей урана в мире, должен иметь собственную атомную генерацию.

По итогам ранее проведенных исследований была выбрана территория села Улкен в Алма-атинской области в качестве наиболее предпочтительного района строительства АЭС. Для охлаждения станции будет использоваться вода озера Балхаш.

Проект по строительству АЭС в Казахстане планируется реализовать международным пулом инвесторов. По данным Минэнерго страны, работы могут занять до 10 лет.

Казахстан Касым-Жомарт Токаев Минэнерго Балхаш Улкен
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
ПМЭФ-2024

"АвтоВАЗ" повысил план производства и продаж в РФ на 2024 год в пределах 5-10%

"АвтоВАЗ" повысил план производства и продаж в РФ на 2024 год в пределах 5-10%

ФАС согласовала покупку Шишкаревым порта Корсаков на Сахалине

ПМЭФ-2024

Средняя цена ночи в отелях 5* Петербурга во время ПМЭФ составила 157 тыс. рублей

ПМЭФ-2024

На ПМЭФ представили модель Lada Iskra, в запуск которой вложено 23 млрд руб.

На ПМЭФ представили модель Lada Iskra, в запуск которой вложено 23 млрд руб.

Сбербанк повышает ставки по ипотеке и потребкредитам из-за роста доходности ОФЗ

OFAC приняло к рассмотрению обращение СПБ банка по разблокировке активов клиентов

Минфин с 7 июня уменьшит объем дневной покупки валюты/золота в 1,5 раза

Минфин с 7 июня уменьшит объем дневной покупки валюты/золота в 1,5 раза
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });