"Росатом" создал новую компанию для продвижения за рубежом

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - АО "Атомэнергопром" зарегистрировало новую дочернюю компанию - АО "Русатом Энерджи Проджектс", которая займется продвижением за рубежом.

Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", АО "РЭП" было зарегистрировано 16 февраля с уставным капиталом в размере 1,2 млрд руб. Гендиректором компании назначен Андрей Рождествин, возглавлявший "Росатом Западная Европа" (согласно данным сайта этого регионального представительства).

Как пояснили "Интерфаксу" в департаменте коммуникаций "Росатома", "РЭП" была создана в рамках решения задачи о "дополнительной концентрации усилий "Росатома" на рынке сооружения АЭС за рубежом".

"РЭП" создана на базе АО "Русатом Оверсиз" (РАОС), "которое с момента создания значительно переросло свои изначальные цели и задачи, фактически став успешной инжиниринговой и бизнес-девелоперской компанией". РАОС теперь сконцентрируется на других задачах. Как напомнили в "Росатоме", сейчас РАОС развивает водородную энергетику, реализует строительство первой наземной АСММ (АЭС малой мощности - ИФ) в Якутии, строит несколько центров ядерной медицины в РФ и сооружает ЦЯНТ (центр ядерной науки и технологий - ИФ) в Боливии.

Новая структура займется продвижением и контрактацией на мировом рынке всей продуктовой линейки "Росатома"– "от АЭС большой мощности до микрореакторов", отмечается в комментарии. Речь идет не только о международных продажах, но и о "достройке мощностной и технологической линейки решений (от сверхмалой мощности до реакторов IV поколения) для удовлетворения спроса различных категорий потенциальных потребителей".

"Атомно-энергетические продукты занимают ключевую роль в достижении долгосрочных корпоративных целей "Росатома". Сегодня компания контролирует свыше 70% рынка экспорта АЭС. Только за последние несколько лет подписаны уникальные пакетные соглашения на сооружение 8 новых блоков в Египте и Китае. Портфель заказов на строительство АЭС за рубежом беспрецедентен: 35 энергоблоков в 12 странах. Активно продолжается работа по контрактации новых блоков в Индии, Узбекистане, Казахстане, Саудовской Аравии и других странах", - напомнили в госкорпорации.