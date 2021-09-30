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Путин сообщил о готовности РФ построить АЭС в Казахстане

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Россия готова построить в Казахстане АЭС российского дизайна, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Россия предлагает нашим партнерам, в том числе казахстанским, содействие и поддержку в возведении и эксплуатации атомных электростанций, если вы будете принимать такие решения", - сказал президент РФ на пленарном заседании форума регионов России и Казахстана в режиме видеосвязи.

Путин пояснил, что "в частности, речь могла бы идти о строительстве в республике АЭС российского дизайна".

При этом президент РФ подчеркнул, что это предложение не ограничивается только возведением АЭС. "Речь идет о создании целой отрасли, которая включает в себя обучение кадров в российских вузах новым специальностям, связанным с использованием атомной энергетики", - пояснил он.

Владимир Путин Казахстан

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