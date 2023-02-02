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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:12

Минобороны РФ сообщило о наступательных действиях на донецком направлении

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Российские войска ведут наступательные действия на донецком направлении, нанесены удары по позициям вооружённых сил Украины на купянском, красно-лиманском, южно-донецком и запорожском направлениях, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На донецком направлении продолжаются наступательные действия подразделений "Южной" группировки войск. Армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение подразделениям 59-й мотопехотной бригады ВСУ и 3-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Первомайское и Васюковка Донецкой народной республики", - сказал Конашенков на брифинге в четверг.

По его словам, "уничтожено до 50 украинских военнослужащих, один танк, бронетранспортер, два пикапа, гаубица "Мста-Б" и гаубица Д-30".

"На купянском направлении ударами армейской авиации и артиллерии "Западной" группировки войск нанесено огневое поражение подразделениям 92-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новоселовское Луганской народной республики. Уничтожено более 25 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и два автомобиля. В районе населенного пункта Волчанск Харьковской области нанесено поражение трем украинским боевым машинам РСЗО "Град", - сказал Конашенков.

"На красно-лиманском направлении в результате огня артиллерии и успешных наступательных действий подразделений группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Кармазиновка Луганской народной республики, а также Серебрянского лесничества. Потери противника на данном направлении за сутки составили свыше 100 украинских военнослужащих, шесть боевых бронированных машин и гаубица Д-30", - сообщил Конашенков.

На южно-донецком и запорожском направлениях, сказал он, в результате огня артиллерии и активных действий группировки войск "Восток" уничтожено более 65 украинских военнослужащих 110-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Полтавка Запорожской области и 72-й механизированной бригады в районе населенного пункта Угледар Донецкой народной республики.

Хроника 24 февраля 2022 года – 02 февраля 2023 годаВоенная операция на Украине
Минобороны Украина ДНР
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