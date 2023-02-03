Минобороны РФ сообщило об ударах по ВСУ на четырех направлениях

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Российские войска ведут наступательные действия на донецком направлении, наносят удары по Вооруженным силам Украины на купянском, красно-лиманском, запорожском и херсонском направлениях, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в пятницу.

"На купянском направлении ударами оперативно-тактической авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение живой силе и технике подразделений 103-й бригады территориальной обороны и 92-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Табаевка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики", - сказал Конашенков.

По его данным, "уничтожено до 40 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50".

На красно-лиманском направлении, сообщил он, в результате огня артиллерии и наступательных действий группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям 66-й механизированной, 25-й воздушно-десантной и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Невское Луганской народной республики, Ямполовка Донецкой народной республики, а также Серебрянского лесничества.

"Уничтожено свыше 70 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, боевая машина пехоты, гаубица Д-20 и артиллерийская система М-777 производства США. На донецком направлении в ходе наступательных действий подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции", - сказал Конашенков.

По его словам, "за сутки на данном направлении уничтожено до 40 украинских военнослужащих, гаубица "Мста-Б", а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37".

"На запорожском направлении огнем артиллерии и подразделений группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям 108-й и 110-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Левадное, Марфополь и Луговское Запорожской области. Потери противника на данном направлении за сутки составили более 20 украинских военнослужащих, артиллерийская система М-777 производства США, две гаубицы Д-20, а также гаубица Д-30", - сказал Конашенков.

Он также сообщил, что "на херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены: самоходная гаубица "Акация" и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика"".

"В районе населенного пункта Антоновка Херсонской области уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США", - рассказал Конашенков.

Уничтожение складов боеприпасов ВСУ

Российские военные уничтожили склады боеприпасов ВСУ в Харьковской, Херсонской областях и ДНР, также заявил официальный представитель Минобороны РФ.

"В районе населенного пункта Благодатовка Харьковской области уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ", - сказал Конашенков. Склад боеприпасов также уничтожен в районе населенного пункта Красный Лиман в ДНР, сообщил он.

По его словам, в ДНР уничтожено хранилище топлива для военной техники ВСУ. "В районах населенных пунктов Кураховка и Михайловка Донецкой народной республики уничтожены два склада боеприпасов ВСУ", - сообщил представитель Минобороны РФ.

По его данным, в Херсонской области поражены три склада с боеприпасами ВСУ.

Военные РФ сбили украинский истребитель над Херсонской областью

В ходе брифинга Конашенков также сообщил, что российские военные сбили украинский истребитель МиГ-29 над Херсонской областью.

"Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Червоноармейское Херсонской области сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины", - сказал представитель Минобороны РФ.

По его словам, близ Красноармейска в ДНР уничтожен зенитный ракетный комплекс NASAMS производства Норвегии и пусковая установка тактических ракет "Точка-У".

Кроме того, российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито семь украинских беспилотников в Харьковской, Херсонской областях, ДНР и ЛНР, сказал Конашенков.

Он заявил, что "оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение 86 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 103 районах".

Всего с начала проведения военной операции на Украине уничтожено 382 самолета, 206 вертолетов, 3 008 беспилотников и 403 зенитных ракетных комплекса, добавил официальный представитель Минобороны РФ.