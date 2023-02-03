Завод Achema пока не возобновит выпуск аммиака из-за низкого спроса на удобрения

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Литовский завод Achema, крупнейший производитель азотных удобрений в странах Балтии, который ранее планировал возобновить производство аммиака в начале февраля, откладывает эти планы из-за низких темпов продаж.

Как заявил агентству BNS руководитель Achema Рамунас Миляускас, предприятие, приостановившее производство в декабре по причине высоких цен на газ, пока не планирует его начинать, поскольку аграрии не покупают сейчас удобрения.

"Во Франции и Испании, где весна наступает раньше всех, уже можно выходить на поля и удобрять посевы. Однако фермеры следят за рынком и ценами на газ и удобрения и пока ждут", - сказал он.

Завод готов возобновить производство, поскольку цены на газ снижаются. Однако его склады полностью затарены. "Мы не сможем возобновить производство, пока не возобновится закупка удобрений и не освободится место на складах. Надеемся, что рынок будет постепенно двигаться", - подчеркнул Миляускас.

Achema приостановила производство аммиака в середине декабря 2022 года. Выпуск аммиачной селитры и смол продолжается.

Из-за роста цен на газ завод также приостанавливал выпуск аммиака в сентябре прошлого года на два месяца. По этим же причинам Achema осенью 2021 года сократила производство – с тех пор работал только один аммиачный цех.

По данным Achema, ее мощности по производству аммиака – сырья для удобрений – составляют около 1,2 млн кубометров в год, аммиачной селитры – 540 тыс. тонн, смол – 125 тыс. тонн в год.