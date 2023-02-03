Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Завод Achema пока не возобновит выпуск аммиака из-за низкого спроса на удобрения

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Литовский завод Achema, крупнейший производитель азотных удобрений в странах Балтии, который ранее планировал возобновить производство аммиака в начале февраля, откладывает эти планы из-за низких темпов продаж.

Как заявил агентству BNS руководитель Achema Рамунас Миляускас, предприятие, приостановившее производство в декабре по причине высоких цен на газ, пока не планирует его начинать, поскольку аграрии не покупают сейчас удобрения.

"Во Франции и Испании, где весна наступает раньше всех, уже можно выходить на поля и удобрять посевы. Однако фермеры следят за рынком и ценами на газ и удобрения и пока ждут", - сказал он.

Завод готов возобновить производство, поскольку цены на газ снижаются. Однако его склады полностью затарены. "Мы не сможем возобновить производство, пока не возобновится закупка удобрений и не освободится место на складах. Надеемся, что рынок будет постепенно двигаться", - подчеркнул Миляускас.

Achema приостановила производство аммиака в середине декабря 2022 года. Выпуск аммиачной селитры и смол продолжается.

Из-за роста цен на газ завод также приостанавливал выпуск аммиака в сентябре прошлого года на два месяца. По этим же причинам Achema осенью 2021 года сократила производство – с тех пор работал только один аммиачный цех.

По данным Achema, ее мощности по производству аммиака – сырья для удобрений – составляют около 1,2 млн кубометров в год, аммиачной селитры – 540 тыс. тонн, смол – 125 тыс. тонн в год.

Литва Achema
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Берлин одобрил передачу Украине танков Leopard 1

Bloomberg предупредил о сложностях с замещением российских нефтепродуктов в Европе

Пекин заявил, что следит за развитием ситуации вокруг замеченного над США аэростата

Пекин заявил, что следит за развитием ситуации вокруг замеченного над США аэростата

TotalEnergies начала выводить сотрудников из Ирака после неудачных переговоров

TotalEnergies начала выводить сотрудников из Ирака после неудачных переговоров

Власти Грузии высказались за восстановление РФ прямого авиасообщения с республикой

Власти Грузии высказались за восстановление РФ прямого авиасообщения с республикой

Что случилось этой ночью: пятница, 3 февраля

В Японии сухогруз затонул после столкновения с другим судном

Не менее десяти человек стали жертвами ледяного шторма на юге США

Не менее десяти человек стали жертвами ледяного шторма на юге США

Над США заметили, предположительно, разведывательный аэростат КНР

США против участия спортсменов из РФ и Белоруссии на Олимпиаде под флагами своих стран

США против участия спортсменов из РФ и Белоруссии на Олимпиаде под флагами своих стран
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });