"Росэнергоатом" сообщил о прекращении энергоснабжения ЗАЭС со стороны Украины

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Запорожская АЭС в Энергодаре перестала получать электроэнергию со стороны Украины в ночь на четверг, два энергоблока на резервном питании переведут в холодное состояние. Об этом сообщил "Интерфаксу" советник главы концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

"Короткое замыкание произошло на участке между Южно-Украинской атомной станцией и Днепровской подстанцией. Это не та линия, которая нас непосредственно питает, но из-за замыкания там, остановилось питание здесь. Пока причина нам непонятна", - сказал он.

Он уточнил, что ЗАЭС перешла на дизельные генераторы.

"Энергоблоки, конечно, начнут расхолаживать (переводить из режима горячего останова в холодный - ИФ) на 20 дизельных генераторах. Запаса топлива гораздо больше, чем пишут (СМИ - ИФ). И с подвозом никаких проблем не будет", - заметил он.

Запорожская АЭС – самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. По последним данным, работали два из них, но в режиме горячего останова – только на подачу тепла. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года.

Объекты станции переведены в собственность РФ, создано ФГУП "Запорожская АЭС". Оператором стало АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

1 сентября 2022 года станцию посетила миссия МАГАТЭ. После этого на АЭС остаются несколько специалистов агентства, которые периодически меняются. Последняя ротация состоялась 2 марта после трех неудачных попыток.

Запорожская АЭС с 28 февраля 2022 года находится под контролем российской армии.