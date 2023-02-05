У берегов Южной Кореи перевернулось рыболовное судно

Ведутся поиски девяти членов экипажа

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Южнокорейское рыболовное судно перевернулось у юго-западного побережья страны, девять человек числятся пропавшими без вести, сообщило в воскресенье агентство "Ренхап" со ссылкой на данные береговой охраны.

Авария произошла в 16 км от необитаемого острова. Трех членов экипажа подобрало находившееся поблизости судно, девять человек, вероятно, находятся внутри аварийного траулера, говорится в сообщении.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель призвал приложить максимум усилий для спасения пропавших людей и дал указание береговой охране расширить зону поиска.