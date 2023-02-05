Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

У берегов Южной Кореи перевернулось рыболовное судно

Ведутся поиски девяти членов экипажа

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Южнокорейское рыболовное судно перевернулось у юго-западного побережья страны, девять человек числятся пропавшими без вести, сообщило в воскресенье агентство "Ренхап" со ссылкой на данные береговой охраны.

Авария произошла в 16 км от необитаемого острова. Трех членов экипажа подобрало находившееся поблизости судно, девять человек, вероятно, находятся внутри аварийного траулера, говорится в сообщении.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель призвал приложить максимум усилий для спасения пропавших людей и дал указание береговой охране расширить зону поиска.

Южная Корея Юн Сок Ель
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В США сошли с рельсов 50 вагонов грузового поезда, в том числе с опасными веществами

Пентагон сообщил, что китайский аэростат перехватили истребители ВВС США F-22

Пентагон сообщил, что китайский аэростат перехватили истребители ВВС США F-22

США сбили китайский аэростат у берегов Южной Каролины

США просят Японию разместить на ее территории ракеты для противодействия Китаю

США просят Японию разместить на ее территории ракеты для противодействия Китаю

Совет ЕС утвердил потолок цен на нефтепродукты из России

Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об освобождении из украинского плена 63 военных

Что случилось этой ночью: суббота, 4 февраля

США введут ограничение цен на российские нефтепродукты с 5 февраля

Кандидаты в президенты Кипра завершили предвыборные кампании

Кандидаты в президенты Кипра завершили предвыборные кампании

Евросоюз и страны G7 согласовали потолок для российского дизтоплива в $100 за баррель

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });