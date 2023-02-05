Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Нетаньяху не исключил возможности поставок вооружений Украине

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Вопрос о возможности поставок вооружений Украине находится в стадии изучения, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

"Вопрос о поставках оружия был рассмотрен и отклонен предыдущим израильским правительством. Я изучу эту тему и дам ответ, который считаю приемлемым", - сказал Нетаньяху в интервью французскому телеканалу LCI.

По его словам, решение будет приниматься "с учетом национальных интересов Израиля".

Он также добавил, что Иерусалим продолжает оказывать гуманитарную помощь Украине.

СМИ, комментируя слова израильского премьера, напоминают, что ранее он заявил, что Израиль не исключает возможности передачи Украине системы противоракетной обороны "Железный купол". При этом Нетаньяху отметил, что Соединенные Штаты уже отправили Киеву значительную часть боеприпасов, которые находились в Израиле, подчеркнув, что это было решение Вашингтона.

Биньямин Нетаньяху Израиль
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В США сошли с рельсов 50 вагонов грузового поезда, в том числе с опасными веществами

Пентагон сообщил, что китайский аэростат перехватили истребители ВВС США F-22

Пентагон сообщил, что китайский аэростат перехватили истребители ВВС США F-22

США сбили китайский аэростат у берегов Южной Каролины

США просят Японию разместить на ее территории ракеты для противодействия Китаю

США просят Японию разместить на ее территории ракеты для противодействия Китаю

Совет ЕС утвердил потолок цен на нефтепродукты из России

Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об освобождении из украинского плена 63 военных

Что случилось этой ночью: суббота, 4 февраля

США введут ограничение цен на российские нефтепродукты с 5 февраля

Кандидаты в президенты Кипра завершили предвыборные кампании

Кандидаты в президенты Кипра завершили предвыборные кампании

Евросоюз и страны G7 согласовали потолок для российского дизтоплива в $100 за баррель