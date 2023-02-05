Нетаньяху не исключил возможности поставок вооружений Украине

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Вопрос о возможности поставок вооружений Украине находится в стадии изучения, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

"Вопрос о поставках оружия был рассмотрен и отклонен предыдущим израильским правительством. Я изучу эту тему и дам ответ, который считаю приемлемым", - сказал Нетаньяху в интервью французскому телеканалу LCI.

По его словам, решение будет приниматься "с учетом национальных интересов Израиля".

Он также добавил, что Иерусалим продолжает оказывать гуманитарную помощь Украине.

СМИ, комментируя слова израильского премьера, напоминают, что ранее он заявил, что Израиль не исключает возможности передачи Украине системы противоракетной обороны "Железный купол". При этом Нетаньяху отметил, что Соединенные Штаты уже отправили Киеву значительную часть боеприпасов, которые находились в Израиле, подчеркнув, что это было решение Вашингтона.