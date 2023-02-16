Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:12

Глава авиакомпании из Грузии позитивно оценил возможность возобновления авиасообщения с РФ

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Генеральный директор грузинской авиакомпании "Аирзена" Тамаз Гаиашвили позитивно оценивает возможное возобновление авиасообщения между Россией и Грузией.

"В первую очередь возобновление полетов благотворно скажется на положении около миллиона выходцев из Грузии, проживающих в настоящее время в России", - сказал в среду в эфире телекомпании "Имеди" Гаиашвили.

"Россияне могут свободно попасть в нашу страну на автотранспорте, но не на самолетах. Это несправедливо", - сказал Гаиашвили.

Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано в 2019 году по инициативе российской стороны. В январе текущего года глава МИД РФ Сергей Лавров не исключил возможности возобновления полетов в Грузию.

В начале февраля власти Грузии высказались за восстановление РФ прямого авиасообщения с республикой. Об этом заявил председатель правящей партии Грузии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе. При этом Кобахидзе отметил, что Тбилиси не ведет никаких переговоров с Москвой о возобновлении авиасообщения.

Позже Евросоюз призвал Грузию присоединиться к международным санкциям против России в авиационной сфере и отказаться от возможного возобновления авиасообщения с РФ.

Россия Грузия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минфин оценил доходы бюджета от ограничения дисконта Urals/Brent в 2023 году в 660 млрд руб.

Скидка Urals к Brent в первой половине февраля чуть снизилась к январю

Скидка Urals к Brent в первой половине февраля чуть снизилась к январю

Минфин РФ не рассматривает вопрос отказа от налогового маневра в нефтяной отрасли

FT сообщила о планах Джама Наджафи купить "Тоттенхэм" за $3,75 млрд

Евро поднялся выше 80 рублей первые с 25 апреля 2022 года

Евро поднялся выше 80 рублей первые с 25 апреля 2022 года

Отправка первой партии нефти из Казахстана в Германию по "Дружбе" задерживается

Отправка первой партии нефти из Казахстана в Германию по "Дружбе" задерживается
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });