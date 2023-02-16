Глава авиакомпании из Грузии позитивно оценил возможность возобновления авиасообщения с РФ

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Генеральный директор грузинской авиакомпании "Аирзена" Тамаз Гаиашвили позитивно оценивает возможное возобновление авиасообщения между Россией и Грузией.

"В первую очередь возобновление полетов благотворно скажется на положении около миллиона выходцев из Грузии, проживающих в настоящее время в России", - сказал в среду в эфире телекомпании "Имеди" Гаиашвили.

"Россияне могут свободно попасть в нашу страну на автотранспорте, но не на самолетах. Это несправедливо", - сказал Гаиашвили.

Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано в 2019 году по инициативе российской стороны. В январе текущего года глава МИД РФ Сергей Лавров не исключил возможности возобновления полетов в Грузию.

В начале февраля власти Грузии высказались за восстановление РФ прямого авиасообщения с республикой. Об этом заявил председатель правящей партии Грузии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе. При этом Кобахидзе отметил, что Тбилиси не ведет никаких переговоров с Москвой о возобновлении авиасообщения.

Позже Евросоюз призвал Грузию присоединиться к международным санкциям против России в авиационной сфере и отказаться от возможного возобновления авиасообщения с РФ.