Четыре сотрудника информагентства "БелаПАН" получили от 4 до 14 лет тюрьмы

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Суд Минского района приговорил к лишению свободы на сроки от четырех до 14 лет бывших сотрудников информагентства "БелаПАН", которое в конце 2021 года было признано в Белоруссии экстремистской организацией.

На скамье подсудимых были главный редактор и директор "БелаПАН" Ирина Левшина, бывший директор агентства Дмитрий Новожилов, журналист и медиаменеджер Андрей Александров и его подруга Ирина Злобина. Александров приговорен к 14 годам лишения свободы, Злобина - к девяти, Новожилов - к шести, Левшина - к четырем, сообщает "БелТА".

Александров и Злобина признаны виновными в подгтовке не менее 260 человек к участию в групповых нарушениях общественного порядка в период с 14 августа 2020 года по 12 января 2021 года. По версии следствия, подсудимые оплачивали административные штрафы, счета за питание в местах содержания и отбывания административных арестов, услуги адвокатов, которые участвовали в административных и уголовных процессах и оказывали иную юридическую помощь тем, кого задерживали за участие в протестах.

Александрову и Новожилову вменили уклонение от уплаты налогов агентством с 2015 по 2020 год за счет упрощенной системе налогообложения, а также за махинации с выплатой налогов с физли с февраля 2015 года до апреля 2021 года.

Кроме того, суд признал Александрова, Новожилова и Левшину виновными в "создании экстремистского формирования и руководстве им".

Минский суд рассматривал дело с начала июня в закрытом режиме.

"БелаПАН" - частное белорусское информационное агентство, созданное в 1991 году журналистом Алесем Липаем.

Левшина и Новожилов были задержаны 18 августа 2021 года по подозрению в организации грубых нарушений общественного порядка и в налоговых нарушениях. Александров и Злобина были задержаны в январе 2021 года по подозрению в финансировании протестной деятельности.