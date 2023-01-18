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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:02

Сооснователь Sports.ru Дмитрий Навоша заочно приговорен в Минске к 12 годам тюрьмы

Сооснователь Sports.ru Дмитрий Навоша заочно приговорен в Минске к 12 годам тюрьмы
Фото: Getty Images

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Минский суд завершил первый заочный процесс в рамках так называемого спецпроизводства и приговорил пять человек к 12 годам лишения свободы и выплате штрафов в 500 базовых величин (около $7,4 тысячи). Среди осужденных - сооснователь порталов Tribuna.com и Sports.ru Дмитрий Навоша.

Об этом сообщили в Белорусской ассоциации журналистов.

Кроме Навоши, заочные приговоры вынесены Янине Сазанович, Валерии Занемонской, Ольге Высоцкой и Даниилу Богдановичу. Все они проходят по делу онлайн-проекта "Черная книга Беларуси", в которой публиковались персональные данные белорусских силовиков. Фигурантам инкриминировали разжигание социальной вражды и незаконные действия в отношении персональных данных.

Редактором "Черной книги Беларуси" считается уже осужденная на шесть лет колонии гражданка России София Сапега. Ее задержали вместе с журналистом Романом Протасевичем после принудительной посадки самолета авиакомпании Ryanair в мае 2021 года. В начале 2023 года стало известно, что Сапеге было отказано в помиловании.

В июле 2022 года президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал изменения в Уголовно-процессуальный кодекс, введя специальное (заочное) производство. Его стало можно проводить в отношении обвиняемых по статьям о терроризме (в том числе финансировании и пособничестве терроризму), геноциде, наемничестве, измене государству, диверсии, создании экстремистского формирования либо участии в нем, массовых беспорядках, призывах к санкциям.

Заочные судебные процессы проводятся сейчас в отношении членов оппозиционного Координационного совета, в том числе экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, а также бывшей и нынешнего руководителей Фонда спортивной солидарности - двукратной вице-чемпионки Олимпийских игр, чемпионки мира по плаванию Александры Герасимени и Александра Опейкина.

Минский городской суд Белоруссия Дмитрий Навоша Tribuna.com Sports.ru Черная книга Беларуси Софья Сапега
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