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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:19

Лидеры Евросоюза обсудят просьбу Киева об истребителях

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - На саммите Евросоюза в Брюсселе 9 февраля будут обсуждать просьбу Украины о поставках ей истребителей в рамках военной помощи, сообщил журналистам на условиях анонимности высокопоставленный европейский чиновник.

"Да, вероятно, будут дебаты, обсуждение. Главы государств и правительств уже изложили свои позиции. И те, кто проявляет наибольшую осторожность, несомненно, смогут поговорить об этом с коллегами. Да, конечно, это часть дискуссии", - подтвердил он.

По его словам, обсуждение пройдет "за закрытыми дверями".

Хроника 24 февраля 2022 года – 08 февраля 2023 годаВоенная операция на Украине
Евросоюз Украина
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