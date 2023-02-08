Лидеры Евросоюза обсудят просьбу Киева об истребителях

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - На саммите Евросоюза в Брюсселе 9 февраля будут обсуждать просьбу Украины о поставках ей истребителей в рамках военной помощи, сообщил журналистам на условиях анонимности высокопоставленный европейский чиновник.

"Да, вероятно, будут дебаты, обсуждение. Главы государств и правительств уже изложили свои позиции. И те, кто проявляет наибольшую осторожность, несомненно, смогут поговорить об этом с коллегами. Да, конечно, это часть дискуссии", - подтвердил он.

По его словам, обсуждение пройдет "за закрытыми дверями".