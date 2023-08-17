Британская BAE Systems купит аэрокосмический бизнес Ball Corp. за $5,55 млрд

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Крупнейший оборонный концерн Великобритании BAE Systems договорился о покупке компании Ball Aerospace, аэрокосмического сегмента американской Ball Corp., примерно за $5,55 млрд, говорится в сообщении BAE.

Сделка будет оплачена денежными средствами, а ее завершение запланировано на первое полугодие 2024 года. Выручка Ball Aerospace в 2023 году ожидается на уровне $2,2 млрд, скорректированная EBITDA - $310 млн.

BAE прогнозирует синергию затрат по итогам сделки в размере 30 млн фунтов стерлингов ($38,2 млн) в год.

Ball Aerospace выпускает датчики для военно-космической отрасли, ее штат насчитывает более 5,2 тыс. человек. BAE производит истребители Eurofighter Typhoon, атомные подводные лодки и боевые машины, а также боеприпасы для британской армии.