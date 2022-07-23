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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:35

Британский флот проследил за заходом двух российских подлодок в Северное море

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Британский противолодочный корабль HMS Portland проследил за заходом двух российских подводных лодок в Северное море, сообщил Королевский военно-морской флот.

По данным британских военных, фрегат HMS Portland начал слежение за российскими субмаринами - атомной подводной лодкой, оснащенной крылатыми ракетами, "Северодвинск" и многоцелевой ударной атомной подводной лодкой класса "Щука-Б" (по кодификации НАТО "Akula-II"), когда они еще шли в подводном положении из Арктики вдоль побережья Норвегии.

Как указали в Королевском флоте, противолодочный фрегат HMS Portland следил за их передвижением до тех пор, пока они по отдельности не всплыли в Северном море к северо-востоку от норвежского города Берген 16 и 19 июля. После этого их на сопровождение взяли другие страны НАТО, указали британские военные.

Как отметил Королевский флот, российские подлодки направлялись в Санкт-Петербург для участия в параде в честь Дня ВМФ России 31 июля.

Также в британском флоте сообщили, что за российскими подлодками следил палубный вертолет фрегата HMS Portland и патрульный противолодочный самолет P8 Poseidon.

HMS Portland Северное море
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