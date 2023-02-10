США намерены создать независимый от Китая "клуб покупателей" важнейших металлов

Для этого США планируют заключить торговые соглашения с Японией и Великобританией

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - США желают заключить торговые договоры с Японией и Великобританией, чтобы не быть зависимыми от КНР при получении наиболее важных металлов. Об этом сообщает в пятницу Bloomberg со ссылкой на источники.

"Администрация США, вместе с переговорами с ЕС, изучает возможность заключить с Японией и Британией специализированные торговые соглашения по поставкам необходимых металлов. Это очередной шаг в борьбе с Китаем в ключевых секторах производства, заявили официальные лица, знакомые с данным вопросом", - отмечает агентство.

По словам источников, США вместе ЕС и G7 пытаются создать группу покупателей этих полезных ископаемых, не зависящую от Китая в соответствующих поставках. В то же время КНР, на территории которого находятся залежи этих металлов, пытается заключать соглашения и с другими их поставщиками.

Агентство поясняет, что речь идет о группе металлов, включая литий и кобальт, которые используют, в том числе в электромобилях и системах вооружений.

США уже долгое время пытаются обеспечить поставки наиболее нужных металлов при помощи группы Minerals Security Partnership с участием ЕС, Великобритании, Японии, Австралии, Южной Кореи. Ранее на этой неделе члены группы провели встречу с представителями нескольких африканских стран, добывающих и перерабатывающих такое минеральное сырье.

При этом, отмечает Bloomberg, речь идет о более масштабной политике Вашингтона, цель которой – отвязать от Китая глобальную цепочку поставок различных товаров.

В 2020 году, газета The Wall Street Journal со ссылкой на доклад американской консалтинговой компании Horizon Advisory отмечала, что Китай считает свои доминирующие позиции на рынке редкоземельных металлов рычагом, который может быть использован для давления на Запад, в том числе в торговых спорах с США.

В конце января журнал Newsweek сообщил, что США рассчитывают получить от Украины титан, необходимый для разработки собственных военных технологий. Издание напоминало, что Украина является одной из семи стран, производящих титановую губку - основу титана. Китай и Россия также входят в эту группу. При этом отмечалось, что США больше не хранят титановую губку в своих запасах национальной обороны. Также США и НАТО опасаются, что Москва может заморозить экспорт титана, что поставит аэрокосмические и оборонные компании в затруднительное положение.

Один из источников журнала добавил, что титан необходим США для создания оружия, которое поможет сдерживать КНР.