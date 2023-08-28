Китай намерен увеличить выпуск цветных металлов на 5% в 2023-2024 годах

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Китай намерен сохранить устойчивые темпы наращивания производства цветных металлов в текущем и следующем годах, сообщило Министерство промышленности и информатизации. Ведомство ожидает, что выпуск десяти основных цветных металлов вырастет примерно на 5% в 2023-2024 годах, передает "Синьхуа".

В январе-июле объем производства в стране составил 42,32 млн тонн, что на 7% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. В том числе в прошлом месяце выпуск вырос на 4,2% и достиг 6,03 млн тонн.

Производство первичного алюминия за семь месяцев текущего года составило 23,62 млн тонн, что на 2,8% выше объема за тот же период 2022 года. В частности, в июле было выпущено 3,48 млн тонн металла, что на 1,5% больше прошлогоднего показателя.

В число основных цветных металлов входят медь, алюминий, свинец, цинк, никель, олово, сурьма, ртуть, магний и титан. По итогам 2022 года объем их производства увеличился на 4,3% и достиг рекордных 67,74 млн тонн.