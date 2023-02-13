Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:59

Глава МИД Венгрии призвал не помогать Украине оружием, а приближать мирные переговоры

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Международное сообщество должно не поставлять оружие Украине, а стараться приблизить завершение конфликта, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто по итогам переговоров в Минске с министром иностранных дел Белоруссии Сергеем Алейником. Его слова приводит "БелТА".

По его словам, в Будапеште считают, что мировое сообщество может "предпринимать только такие шаги, которые дадут возможность закончить военные действия". Он добавил, что нужно избегать любых шагов, которые могут привести к эскалации.

"Например, мы не поставляем оружие, но оказываем крупную гуманитарную помощь людям, попавшим в тяжелую ситуацию, - сказал Сийярто. - То есть когда мы говорим о мире, мы видим только один путь: сиюминутное перемирие и переговоры. Иначе мира не будет".

Глава МИД Венгрии 13 февраля провел в Минске встречи с белорусским министром экономики Александром Червяковым и с Алейником. По итогам переговоров Сийярто и Алейника была подписана программа сотрудничества двух стран на 2023 год.

Хроника 24 февраля 2022 года – 13 февраля 2023 годаВоенная операция на Украине
Венгрия МИД Ж Петер Сийярто Сергей Алейнико Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Италии коалиция правых партий лидирует на региональных выборах в двух ключевых областях

В Италии коалиция правых партий лидирует на региональных выборах в двух ключевых областях

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Многотысячные акции протеста проходят в Израиле из-за проекта судебной реформы

Многотысячные акции протеста проходят в Израиле из-за проекта судебной реформы

США опровергли заявления Пекина об отправке аэростатов в воздушное пространство КНР

Столтенберг считает, что сбитые над США и Канадой аэростаты собирали разведданные

Столтенберг считает, что сбитые над США и Канадой аэростаты собирали разведданные

Эксперты увидели шансы на ускорение роста экономики США наряду со сценариями рецессии

Эксперты увидели шансы на ускорение роста экономики США наряду со сценариями рецессии

Западные топ-менеджеры возобновляют поездки в Китай на фоне снятия COVID-ограничений

Западные топ-менеджеры возобновляют поездки в Китай на фоне снятия COVID-ограничений
Землетрясение в Турции и Сирии

Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 36 тысяч человек

Что случилось этой ночью: понедельник, 13 февраля

США не смогли определить государственную принадлежность трех сбитых летающих объектов

США не смогли определить государственную принадлежность трех сбитых летающих объектов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });