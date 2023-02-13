Глава МИД Венгрии призвал не помогать Украине оружием, а приближать мирные переговоры

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Международное сообщество должно не поставлять оружие Украине, а стараться приблизить завершение конфликта, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто по итогам переговоров в Минске с министром иностранных дел Белоруссии Сергеем Алейником. Его слова приводит "БелТА".

По его словам, в Будапеште считают, что мировое сообщество может "предпринимать только такие шаги, которые дадут возможность закончить военные действия". Он добавил, что нужно избегать любых шагов, которые могут привести к эскалации.

"Например, мы не поставляем оружие, но оказываем крупную гуманитарную помощь людям, попавшим в тяжелую ситуацию, - сказал Сийярто. - То есть когда мы говорим о мире, мы видим только один путь: сиюминутное перемирие и переговоры. Иначе мира не будет".

Глава МИД Венгрии 13 февраля провел в Минске встречи с белорусским министром экономики Александром Червяковым и с Алейником. По итогам переговоров Сийярто и Алейника была подписана программа сотрудничества двух стран на 2023 год.