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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

ЕС планирует одобрить увеличение субсидий на развитие "зеленых" технологий

ЕС планирует одобрить увеличение субсидий на развитие "зеленых" технологий
Фото: Frank Hammerschmidt/picture alliance via Getty Images

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Европейский союз планирует одобрить увеличение субсидий для бизнесов, инвестирующих в возобновляемые источники энергии и технологии по сокращению выбросов углерода, в том числе предоставить им налоговые льготы, согласно черновому плану, с которым ознакомилась газета Financial Times.

Этот шаг является ответом Брюсселя на закон о снижении инфляции в США (Inflation Reduction Act, IRA), предусматривающий, в частности, налоговые льготы для промышленных компаний и представителей сферы "зеленой" энергетики в Северной Америке.

Европейская инициатива, в том числе предусматривает увеличение поддержки для развития технологий и возобновляемой энергетики. Еврокомиссия полагает, что новое финансирование необходимо, чтобы уравнять возможности стран ЕС в развитии своих "зеленых" технологий на фоне конкуренции со стороны Китая и США.

Брюссель также намеревается облегчить и ускорить процесс одобрения проектов, представляющих общий интерес для стран-членов блока. Еврокомиссия подсчитала, что отрасли необходимо инвестировать 170 млрд евро к 2030 году в строительство предприятий для производства солнечной, ветряной и других видов "зеленой" энергии.

Инициатива будет обнародована в среду после внутренних обсуждений в Еврокомиссии, при этом детали плана могут поменяться, отмечает FT.

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