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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:12

Еврокомиссия предложила запретить поставки в РФ 47 видов компонентов для электроники

Под санкции могут попасть около 100 физлиц и структур

Еврокомиссия предложила запретить поставки в РФ 47 видов компонентов для электроники
Фото: Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) предлагает ввести запрет на экспорт в Россию компонентов для электроники, различных запчастей и транспортных средств, деталей для реактивных двигателей, заявила в среду председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

"Мы предлагаем ввести экспортный контроль в отношении 47 компонентов для электроники, которые можно использовать в российских системах вооружения, включая беспилотники, ракеты и вертолеты", - заявила фон дер Ляйен в Страсбурге.

Помимо этого, ЕК предлагает ввести экспортный контроль за поставками редкоземельных материалов и тепловизоров, а также товаров для строительного сектора.

"Мы предлагаем ввести дальнейшие запреты на экспорт на сумму более 11 млрд евро, чтобы лишить российскую экономику важных технологий и промышленных товаров. Мы уделим внимание таким важным товарам, как электроника, специальные транспортные средства, детали машин, запчасти для грузовиков и реактивных двигателей", - уточнила она.

По слова фон дер Ляйен, ЕК предлагает пополнить санкционные списки, включив в них, в том числе журналистов и военных РФ. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в свою очередь уточнил, что в эти списки могут включить почти 100 физических и юридических лиц.

"Я вношу предложение по введению санкций в отношении почти 100 физлиц и структур", - заявил Боррель.

Глава ЕК также сказала, что ЕС также впервые введет санкции против нероссийских структур в связи с тем, что они имеют отношение к поставкам в РФ товаров двойного назначения. Она уточнила, что речь идет о семи организациях в Иране.

Кроме того, фон дер Ляйен заявила, что ЕС будет следить за попытками российских предпринимателей "прятать или продавать активы с целью избежать санкций". Она пообещала провести всеобъемлющую оценку замороженных в юрисдикции Евросоюза активов ЦБ РФ, которые ЕС может затем использовать для восстановления Украины. Глава ЕК добавила, что Брюссель работает с государствами ЕС, странами-партнерами блока и другими силами, чтобы не допустить обхода РФ санкций.

Ранее в среду председательство Швеции в Совете ЕС сообщило, что постпреды стран ЕС одобрили формирование рабочей группы для применения блокированных активов РФ в интересах восстановления Украины.

В ЕС ранее сообщали, что планируют в конце февраля ввести очередной, десятый по счету пакет санкций в отношении России.

ЕК ЕС Урсула фон дер Ляйен
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