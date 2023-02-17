Число жертв землетрясения в Турции приблизилось к 40 тыс.
Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Число жертв мощного землетрясения в Турции выросло до 39 672 человек, сообщает Anadolu со ссылкой на главу МВД Сулеймана Сойлу.
Ранее поступали данные о 38 044 погибших.
Спасатели продолжают работу в пострадавших районах, сообщается об отдельных редких случаях спасения людей, которые провели под завалами более десяти дней.
Кроме того, в министерстве Турции по делам окружающей среды, городскому планированию и борьбе с изменением климата заявили, что из-за землетрясения разрушено более 84 тыс. зданий.
Министр культуры Турции Мехмет Эрсой в пятницу посетил пострадавшие районы на юго-востоке Турции, где оценил масштаб ущерба, нанесенного, в частности объектам культуры и искусства. Он пообещал, что с марта начнутся реставрационные работы.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции в ночь на 6 февраля, за ним последовала серия эхо-толчков, магнитуда одного из которых составила 7,6. Эти подземные толчки привели к серьезным разрушениям и жертвам в стране, а также в соседней Сирии.