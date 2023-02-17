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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:09

Польша не собирается закрывать действующий грузовой погранпункт на границе с Белоруссией

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - В Польше заверили, что не намерены закрывать единственный действующий сейчас грузовой погранпункт Кукурыки-Козловичи на границе с Белоруссией.

Польско-белорусский погранпереход в Корощине закрываться не будет, сообщил изданию Slowo Podlasia член правления, казначей польской Национальной ассоциации перевозчиков Марцин Потапчук, ссылаясь на обещание замминистра инфраструктуры Рафала Вебера.

"Мы получили четкое заверение, что пограничный переход в Корощине не будет закрыт", - подчеркнул он.

Польша 10 февраля закрыла движение автотранспорта на пограничном с Белоруссией пункте пропуска "Бобровники" ("Берестовица" на белорусской стороне). После закрытия КПП "Бобровники", действовавшего для пропуска как легкового, так и грузового транспорта, на белорусско-польской границе функционируют два - один для грузового ("Козловичи-Кукурыки"), другой для легкового ("Брест-Тересполь") транспорта.

В ответ на это 17 февраля правительство Белоруссии ограничило въезд на свою территорию для польских грузовых автомобилей и тягачей.

Белоруссия Польша Рафал Вебер Марцин Потапчук Национальная ассоциация перевозчиков
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Белоруссия ограничила въезд на свою территорию для польских грузовых автомобилей

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