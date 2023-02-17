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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:09

От Польши потребовали сократить штат генконсульства в Гродно

Минск также требует отозвать представителя польской погранслужбы

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - В МИД Белоруссии вызвали временного поверенного в делах Польши Кшиштофа Ожанну, где ему сообщили об ответных мерах Минска на "антигуманные" действия Варшавы, сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.

"Польский дипломат в цивилизованном ключе был проинформирован об ответных мерах белорусской стороны на антигуманное одностороннее решение правительства Матеуша Моравецкого закрыть движение в пункте пропуска "Бобровники" с польской стороны", - говорится в сообщении.

Ожанну уведомили, что правительство Белоруссии ограничило въезд польским грузовикам и тягачам.

"Отныне они смогут въезжать на территорию Республики Беларусь и покидать ее через любой грузовой пункт пропуска, однако исключительно на белорусско-польском участке границы", - уточнили в МИД.

В МИД Белоруссии возложили на правительство Польши "всю ответственность за ухудшение условий деятельности своих перевозчиков", как на инициатора ограничительных мер.

"Штат генерального консульства Польши в Гродно должен быть приведен к количественному паритету с числом сотрудников генерального консульства Беларуси в Белостоке. Белорусская сторона также не видит смысла дальнейшего пребывания на своей территории офицера связи Пограничной службы Польши, - сообщили в министерстве. - Мы давали ему шанс, однако вместо налаживания мостов и содействия решению проблемных вопросов, в том числе для польских перевозчиков, на деле его активность была направлена в противоположную сторону".

"Еще раз подчеркиваем, что все меры носят ответный характер. Беларусь и далее не планирует инициативно ухудшать условия жизни и ведения бизнеса ни своим, ни соседним гражданам. Однако любые деструктивные шаги польского правительства не будут оставлены без внимания, в этой связи оставляем за собой право на более серьезные ответные меры для защиты национальных интересов. В очередной раз призываем правительство М.Моравецкого думать до принятия ответственных решений, влияющих на жизнь людей, и воспользоваться готовностью белорусской стороны к взаимоуважительному диалогу", - заявил МИД.

Польша Белоруссия МИД Кшиштоф Ожанна Гродно Белосток
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