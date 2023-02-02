Американские сенаторы попросили Байдена отложить продажу Турции самолетов F-16

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Группа сенаторов от обеих американских партий подписали письмо президенту США Джо Байдену, в котором попросили его отложить продажу Турции самолетов F-16 из-за того, что Анкара до сих пор не ратифицировала вступление в НАТО Швеции и Финляндии.

"Конгресс не может рассматривать возможность дальнейшей поддержки Турции, в том числе продажу самолетов F-16, пока Турция не завершит ратификацию протоколов о вступлении", - говорится в письме, опубликованном на сайте сенатора-демократа Джинн Шейхин. Письмо президенту Шейхин отправила совместно с сенатором-республиканцем Томом Тиллисом, вместе с которым они являются сопредседателями Группы наблюдателей Сената США за деятельностью НАТО. Письмо также подписали еще 25 сенаторов из обеих партий.

В письме отмечается, что продуктивные и взаимовыгодные отношения в сфере безопасности с Турцией соответствуют интересам США, однако нельзя оставлять без внимания нежелание Анкары на данном этапе ратифицировать вступление в НАТО Швеции и Финляндии.

Авторы письма считают, что Конгресс сможет рассмотреть продажу самолетов F-16 Турции только после того, как Турция ратифицирует вступление скандинавских стран в НАТО. При этом, если этого не произойдет, продажа будет под вопросом.

Государства-члены НАТО подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому совету 5 июля 2022 года. Эти государства присоединятся к НАТО, как только все государства-члены НАТО ратифицируют протоколы о вступлении.

На данный момент из 30 стран-членов НАТО членство Швеции и Финляндии в альянсе пока не ратифицировали Турция и Венгрия.

Турция заблокировала процесс вступления, потребовав от обеих северных стран объявить террористическими курдские организации и выдать лиц, обвиняемых в терроризме, а также отменить запреты на поставки оружия Анкаре.

При этом в последние дни в Анкаре неоднократно высказывалась мысль, что в связи с сожжением в Стокгольме на акции правых радикалов Корана Турция может ратифицировать членство Финляндии в НАТО отдельно от Швеции.

Осенью 2021 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Вашингтон предложил поставить Турции истребители F-16 в обмен на сделанные ею ранее инвестиции в программу F-35, из которой Анкару исключили несколько лет назад после того, как она приобрела российские С-400. В США неоднократно выражали обеспокоенность в связи с приобретением Турцией у России зенитных ракетных комплексов С-400, поскольку считали, что Россия может использовать эти системы для получения информации об истребителях-бомбардировщиках пятого поколения F-35.