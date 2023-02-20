На Тайвань прибыла делегация Конгресса США

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Группа конгрессменов США прибыла на Тайвань с пятидневным визитом и намерена встретиться с представителями местной власти и бизнеса, передает АР.

Делегация членов палаты представителей прибыла остров 19 февраля. Это Ро Кханна, Тони Гонзалес, Джейк Очинклосс и Джонатан Джексон от штатов Калифорния, Техас, Массачусетс и Иллинойс.

Ожидается, что американские чиновники встретятся с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь, а также представителями бизнеса. Они уже провели переговоры с основателем и главой Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) Моррисом Чангом и председателем Законодательного Юаня Ю Сикунем.

Кханна назвал этот визит частью внешней политики президента США Джо Байдена, которая признает важность отношений с Тайванем, однако все еще нацелена на мир в регионе.

Ранее Financial Times сообщала, что в ближайшее время заместитель помощника министра обороны США по делам Китая Майкл Чейз, как ожидается, нанесет визит на Тайвань. В Пентагоне эту информация никак не прокомментировали, а в МИД Тайваня заявили, что не обладают информацией о подобном визите.