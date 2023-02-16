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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:57

Китай ввел санкции против Lockheed Martin и Raytheon за поставки оружия на Тайвань

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Власти КНР в четверг объявили об ограничительных мерах в отношении американских оборонных компаний Lockheed Martin Corporation и Raytheon Technologies Corporation из-за их поставок оружия на Тайвань, сообщает Associated Press (AP).

В министерстве коммерции Китая отметили, что этим компаниям запрещен экспорт товаров в Китай и новые инвестиции в китайскую экономику.

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Однако, уточняет AP, неясно, какой эффект окажут эти меры на Lockheed Martin Corporation и Raytheon Technologies Corporation. Так, ранее администрация США запретила продавать в Китай большинство технологий, связанных с вооружением. Тем не менее, некоторые компании, производящие оборонную продукцию, работают в Китае и в гражданском секторе, например, в аэрокосмической отрасли.

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена Китайская Народная Республика, а часть китайской партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань, назвав остров Китайской Республикой на Тайване. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. При этом во многих крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.

В декабре агентство Bloomberg сообщало, что американские законодатели готовы выделить до $10 млрд на укрепление обороны Тайваня. При этом, по данным официальных лиц в Конгрессе, объем невыполненных военных поставок США властям Тайваня, который в декабре прошлого года превысил $14 млрд, вырос до $18,7 млрд.

Китай Тайвань Lockheed Martin Raytheon
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