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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:40

Американский конгрессмен предупреждает об опасности войны с Китаем из-за политики Байдена

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - При президенте Джо Байдене риск вооруженного конфликта с Китаем очень высок, считает член палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол.

"Мы должны быть готовы к этому. Я думаю, что это может случиться, пока Байден находится на своем посту, демонстрируя слабость (...). Очень высока вероятность того, что мы можем стать свидетелями конфликта с Китаем на Тайване и в Индо-Тихоокеанском регионе", - сказал Маккол в интервью телеканалу Fox News.

Конгрессмен в качестве подтверждения слабости политики Байдена ссылается на вывод американских войск из Афганистана и начало Россией специальной военной операции на Украине.

Ранее глава командования воздушной мобильности ВВС США генерал Майк Минихан призвал подчиненный ему офицерский состав готовиться к войне с Китаем, которая, по его оценкам, начнется в 2025 году.

Он распространил служебную записку - имеется в распоряжении телеканала - в которой написал: "Надеюсь, что я ошибаюсь. Но интуиция подсказывает мне, что мы будем сражаться в 2025 году".

Маккол, комментируя это предупреждение генерала, заявил: "Я тоже надеюсь, что он ошибается, но, думаю, что он, к сожалению, прав".

В то же время, в США растет беспокойство по поводу того, что поддержка США Украины может помешать военной готовности США в случае возникновения конфликта с Китаем в ближайшем будущем.

По словам Маккола, у США закончатся высокоточные ракеты и передовые технологии менее чем за неделю, если США вступят в конфликт с Китаем, поскольку "наша база промышленной обороны разрушена".

Конгрессмен Адам Смит из комитета по вооруженным силам палаты представителей также заявил Fox News, что в условиях глобальной напряженности и ситуации вокруг Украины военная готовность США является "огромной проблемой".

"Это огромная проблема. У нас нет промышленной базы. У нас нет возможности наращивать эту промышленную базу", - сказал он.

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