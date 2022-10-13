ЕК пожелала возложить на прокуратуру ЕС обязанность преследовать нарушителей санкций

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Совет ЕС по вопросам юстиции обсуждал с главным прокурором Евросоюза возможность включения в компетенцию Европейской прокуратуры рассмотрения нарушений режима санкций ЕС, сообщил член Еврокомиссии (ЕК) по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

"Речь также шла о том, может ли в будущем прокуратура брать на себя больше обязанностей. Я прежде всего думаю о нарушениях ограничительных мер Европейского союза", - сказал еврокомиссар в четверг на пресс-конференции в Люксембурге после заседания совета.

Он отметил, что в первую очередь имеет в виду санкции ЕС против РФ в связи с украинскими событиями.

"Если есть попытки обходить санкции, это должно рассматриваться как уголовное правонарушение. И я хотел бы большей компетенции прокуратуры по этому вопросу", - заявил член ЕК.

Рейндерс отметил, что Совет ЕС обсуждал эффективность работы европейской прокуратуры после года функционирования и возможность расширения ее полномочий в будущем.

Совет ЕС объявил в конце июня, что запросил согласие Европарламента на решение о добавлении нарушения ограничительных мер, налагаемых Брюсселем, в список "преступлений в ЕС", включенный в Договор о функционировании Европейского союза.