Bloomberg сообщил о планах G7 усилить контроль за соблюдением уже введенных санкций

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Государства G7 намерены создать новый механизм для обеспечения соблюдения уже введенных в отношении России санкций, это должно повысить эффективность введенных ограничений, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным одного из них, этот координационный механизм в том числе будет способствовать "усилению обмена информацией и других действий, в том числе в отношении стран и компаний в мире, которых подозревают в помощи России в уклонении от санкций или подрыве санкционного режима".

Кроме того, по данным агентства, G7 обсуждают санкции в отношении компаний, которые, как считаются, поставляют России товары для удовлетворения ее военных нужд.

Ожидалось, что G7 и ЕС на этой неделе объявят о новых санкциях и торговых ограничениях против России. 22 февраля европейские СМИ сообщили, что постпреды стран Евросоюза в среду не достигли договоренностей по новому, десятому пакету санкций.