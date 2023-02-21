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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:04

Ученые сообщили о недолговечности эффекта бустерных прививок от коронавируса

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Бустерные прививки от коронавируса усиливают защиту от тяжелых форм заболевания, включая заражения от последних мутаций вируса, но эффект от них быстро снижается, показало исследование, проведенное под эгидой Национального агентства по безопасности лекарственных средств и страхового фонда Assurance maladie.

"Повторные дозы позволили усилить защиту от риска госпитализации, но эта защита оказывалась ограниченной по времени", - цитирует выводы ученых Le Figaro.

Издание отмечает, что это последняя из серии работ по изучению эффективности противоковидных вакцин с начала их применения. Во Франции используются главным образом вакцины Moderna и Pfizer/BioNTech. Они показали свою эффективность против тяжелых форм заболевания, хотя и "незначительно снижают риск последующего заражения в средней или долгосрочной перспективе".

Даже для случаев, требующих госпитализации, эффективность прививок имеет тенденцию снижаться со временем, из-за чего санитарные власти страны организовывали кампании бустерной вакцинации третьей, четвертой и уже пятой дозой.

При этом, пишет Le Figaro, все равно нет достаточных данных о реальной пользе этих последовательных усиливающих прививок в особенности после появления штамма "омикрон", у которого есть несколько разновидностей, и он легче ускользает от защитных мер.

Хроника 09 января 2020 года – 21 февраля 2023 годаПандемия коронавируса
Франция Moderna Pfizer
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