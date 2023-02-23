Более 14,7 тыс. человек заболели COVID-19 в РФ за сутки

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 14 721 случай, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.

Как отмечается, количество госпитализаций в стране за сутки составило 1 632 человека и снизилась в сравнении с предшествующими на 9,3%.

По данным штаба, увеличение количества госпитализаций отмечено в 34 субъектах РФ, снижение - в 41 регионе страны. Ситуация осталась без изменений в 10 субъектах.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 13 954 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 увеличилось на 767.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 37 человек, накануне сообщалось о 34 умерших.

Выздоровели за сутки 15 028 человек, или на 2,5% меньше в сравнении с 22 февраля, сказали в штабе.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 22 218 663 случая заражения коронавирусной инфекцией, 395 938 умерших и 21 557 637 выздоровевших.