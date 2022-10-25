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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Байден в третий раз получил бустерную дозу вакцины от COVID-19

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден во вторник прошел уже третью ревакцинацию от COVID-19.

"Давайте продолжать это делать. Сделайте осенью прививку против COVID-19 и сделайте прививку против гриппа, это просто", - сказал он перед тем, как получить очередную дозу вакцины.

Он уточнил, что для большинства американцев будет достаточно лишь одной дозы вакцины в год.

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Байден напомнил, что с момента начала его президентства количество случаев COVID-19 в США сократилось на 80%, а количество летальных исходов вследствие заражения коронавирусом – на 90%. Он отметил, что такие показатели стали результатом работы системы здравоохранения, и призвал Конгресс выделить дополнительные средства на борьбу с вирусом.

Ранее сообщалось, что президент получит обновленную вакцину от COVID-19, ориентированную на подварианты BA.4 и BA.5 штамма коронавируса "омикрон", которые являются наиболее распространенными в США на данный момент. Уже более 20 млн американцев получили обновленную вакцину.

Байден прошел вторую ревакцинацию от COVID-19 в конце марта этого года. После этого он переболел коронавирусом дважды.

США Джо Байден коронавирус
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