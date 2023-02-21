МИД отметил, что РФ продолжит соблюдать предусмотренные ДСНВ количественные ограничения

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Россия, несмотря на решение о приостановке Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, на время его срока действия продолжит соблюдать предусмотренные им количественные ограничения, заявили в МИД РФ.

"В целях поддержания достаточной степени предсказуемости и стабильности в ракетно-ядерной сфере Россия намерена придерживаться ответственного подхода и продолжит в пределах жизненного цикла Договора неукоснительно соблюдать предусмотренные им количественные ограничения на СНВ", - говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, российская сторона будет и далее участвовать в обмене с американской стороной уведомлениями о пусках межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок на основе соответствующего соглашения между СССР и США 1988 года, отметили в министерстве.

В заявлении МИД РФ также подробно изложены обстоятельства, по совокупности которых "российская сторона была вынуждена прийти к выводу о допущенном США существенном нарушении ДСНВ, то есть таком нарушении, которое имеет принципиальное значение для реализации объекта и целей Договора".

Ранее во вторник президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), но не выходит из договора.