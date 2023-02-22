Парламент Венгрии 6-9 марта определится с ратификацией членства в НАТО Швеции и Финляндии

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Парламент Венгрии в дни с 6 по 9 марта проголосуют по вопросу о ратификации членства Финляндии и Швеции в НАТО, сообщают западные СМИ со ссылкой на расписание парламента.

В этой повестке также говорится, что уже на следующей неделе депутаты проведут дебаты по заявкам этих стран на вхождение в альянс.

В конце января глава МИД Венгрии Петер Сийярто говорил, что парламент ратифицирует присоединение Швеции и Финляндии в НАТО в течение февраля. Время принятия этого решения в Будапеште увязывали с расписанием сессий парламента.

Страны-участницы НАТО подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу 5 июля 2022 года. Процедура будет считаться завершенной, когда каждая из стран-участниц ратифицирует эти протоколы.

Из 30 стран НАТО ратификация не прошла еще только в Венгрии и Турции.

В Турции свое согласие принять Швецию и Финляндию в НАТО обещают в обмен на выполнение ряда требований. В частности, Анкара хочет, чтобы обе страны не участвовали в оружейном эмбарго против Турции, не поддерживали тех, кого она считает террористами и выдавала ей подозреваемых. По этим вопросам шли переговоры. Ситуацию с Швецией осложнила акция с сожжением Корана в Стокгольме, которую провел датский радикал.