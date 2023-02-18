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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

В Финляндии заявили о готовности вступить в НАТО, не дожидаясь Швеции

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Финляндия вступит в НАТО, не дожидаясь Швеции, если присоединение последней к военному альянсу будет заблокировано Турцией, заявил в субботу агентству Associated Press министр обороны Финляндии Микко Савола.

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"Нет, в таком случае мы вступим (в НАТО - ИФ)", - сказал Савола, отвечая на вопрос, будет ли приостановлен процесс вступления в альянс, если Швеция не получит одобрения Турции.

Он добавил, что Хельсинки предпочли бы вступить в альянс одновременно со Стокгольмом.

"Швеция - наш ближайший партнер. Почти каждую неделю наши силы обороны тренируются вместе. Это очень глубокое сотрудничество, и мы полностью доверяем друг другу. Но сейчас все в руках Турции", - отметил министр.

Накануне президент Финляндии Саули Ниинистё заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что страна не хочет отзывать свою заявку на вступление в НАТО и не может этого сделать. Он добавил, что "цель Финляндии состоит в том, чтобы вступить в НАТО вместе со Швецией как можно скорее".

В настоящее время вступление Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали только две страны: Венгрия и Турция. В Будапеште обещают вскоре решить этот вопрос, а в Анкаре увязывают ратификацию с рядом условий, которые обе скандинавские страны должны выполнить.

При этом в последние дни в Анкаре неоднократно высказывалась мысль, что в связи с сожжением в Стокгольме на акции правых экстремистов Корана Турция может ратифицировать членство Финляндии в НАТО раньше Швеции.

Финляндия Швеция
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