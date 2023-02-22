В ООН заявили, что не уполномочены проверять утверждения о диверсиях на "Северных потоках"

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - ООН не уполномочена самостоятельно проверять заявления о случившемся на "Северных потоках", призывает избегать спекуляций, заявила замгенерального секретаря Организации по политическим вопросам Розмари Дикарло.

"Нам известно о новых сообщениях о предполагаемых актах саботажа двух трубопроводов. Я повторю, ООН находится не в том положении, чтобы проверять или подтверждать какие-либо утверждения и ожидает результаты национальных расследований", - заявила на заседании Совета Безопасности ООН Дикарло.

"Учитывая щепетильность этого вопроса и связанные с ним спекуляции, мы призываем все заинтересованные стороны проявлять сдержанность и воздержаться от спекуляций и беспочвенных обвинений, которые могли бы привести к еще большей эскалации", - добавила она.

В свою очередь постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия "не собирается и не занимается распространением дезинформации в Совете".

"Обратили внимание на распространенное сегодня письмо постпредов Германии, Дании и Швеции, в котором говорится, что власти этих стран проинформировали Россию о ходе расследования. На деле же ситуация обстоит иначе - руководства упомянутых государств проигнорировали направленное в октябре 2022 года в их адрес послание (...) относительно участия российских компетентных федеральных органов исполнительной власти и Газпрома в расследовании", - заявил Небензя.

По его словам, "расследования, которые проводят скандинавские государства и Германия, не просто не транспарентны, но и, как это уже совершенно очевидно, направлены исключительно на то, чтобы замести следы и выгородить старшего американского брата".

"В эти дни наши эксперты обсуждают предложенный нами текст, правда, после первого раунда у нас складывается впечатление, что западные эксперты в объективном международном расследовании не заинтересованы (...), что, разумеется, только усиливает наши подозрения", - сказал Небензя.

8 февраля американский журналист Сеймур Херш сообщил со ссылкой на источник, что взрывы на трубопроводах совершены по распоряжению президента Джо Байдена. По утверждению собеседника журналиста, диверсию осуществили боевые пловцы ВМС США при содействии Норвегии.

Со своей стороны, представители Белого дома и ЦРУ назвали выдумкой появившиеся в СМИ сообщения о том, что руководство страны якобы распорядилось организовать взрывы на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2" в прошлом году.

В сентябре 2022 года в результате подрыва произошла разгерметизация двух ниток первого "Северного потока" и одной - "Северного потока 2" вблизи датского острова Борнхольм. В РФ возбуждено уголовное дело по статье об акте международного терроризма. Спецслужбы Швеции также пришли к выводу, что инцидент на газопроводах является диверсией.